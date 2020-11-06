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"Заря" проиграла третий матч подряд в Лиге Европы-20/21 (ВИДЕО)
Луганская "Заря" в 3-м туре Лиги Европы уступила со счетом 1:4 греческому клубу АЕК. Для луганского клуба это третье подряд поражение в турнире, сообщает УП.
Матч прошел в четверг 5 ноября в Запорожье.
Уже на седьмой минуте украинский клуб пропускает мяч. Муамер Танкович метров с восьми пробил ворота Никиты Шевченко - 1:0. "Заря" не сумела ответить чем-то опасным у ворот гостей. На 35-й минуте АЕК забивает второй гол. Петрос Манталос выбежал один на один с Шевченко и легко переиграл вратаря "Зари" - 2:0.
Был шанс в первые 45-ть минут и у "Зари", но удар Владислава Кабаева с убойной позиции пришелся мимо ворот.
Второй тайм для "Зари" снова начался с пропущенного мяча. На 55-й минуте Марко Ливая пробил в угол ворот, и счет уже 3:0.
В стартовые минуты второго тайма матча "Заря" больше владела мячом и сумела забить свой гол. Вячеслав Кочергин ударом с линии штрафной вколотил мяч в верхний угол ворот - 3:1. Но секунд через 30-ть луганчане пропускают четвертый мяч. После удара Сварнаса, Ливая ударом коленом делает счет 4:1.
На восемьдесят восьмой минуте после подачи стандарта Виталий Вернидуб пробивает в перекладину ворот АЕКа.
Свой следующий матч в Лиге Европы "Заря" проведет на выезде против АЕКа.
Теги: Лига Европы, проигрыш, ФК "Заря"
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