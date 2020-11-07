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Генеральный директор "Шахтера" заразился коронавирусом

07.11.2020 11:00
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Генеральный директор "Шахтера" заразился коронавирусом

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин заболел коронавирусом, сообщает iSport.ua.
В своем Instagram он опубликовал фото результата теста, где сообщается об обнаруженном COVID-19. "Ну вот пришла и моя очередь. Пошел на самоизоляцию", - написал Палкин. Результат теста датирован 6 ноября.



Теги: Сергей Палкин, ФК "Шахтёр", COVID-19
 
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