"Динамо" или "Шахтер": прогноз букмекеров на итог украинского дерби

08.11.2020 09:00

Сегодня, 8 ноября, на НСК "Олимпийский" "Динамо" будет принимать "Шахтер" в центральном матче 9-го тура УПЛ. Букмекеры отдают минимальное предпочтение "Шахтеру", сообщает Телеканал новостей «24».

На победу донецкого клуба можно сделать ставку с коэффициентом 2,13. На то, что успех в матче будут праздновать подопечные Мирчи Луческу – 3,08. Ничья во встрече оценена в 3,62.

Матч состоится при пустых трибунах, а в прямом эфире игру можно будет посмотреть на канале "2+2", начиная с 16:55.