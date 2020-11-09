Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

"Шахтер" разгромил ослабленное коронавирусом "Динамо" (ВИДЕО)

09.11.2020 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Шахтер" разгромил ослабленное коронавирусом "Динамо" (ВИДЕО)

Динамо уступило Шахтеру в матче девятого тура чемпионата Украины. Поединок прошел на НСК Олимпийский в Киеве и завершился со счетом 0:3, сообщает iSport.ua.
Счет на 34-й минуте открыл нападающий "горняков" Жуниор Мораес. Форвард выиграл верховую борьбу и забил головой.
В середине второй половины встречи Маркос Антонио удвоил преимущество Шахтера. На 72-й минуте Алан Патрик довел счет до разгромного - футболист прострелил точно в правый верхний угол ворот соперника.
"Горняки" набрали 19 очков и занимают второе место в турнирной таблице УПЛ. Динамо располагается на первой строчке (20 баллов).
Следует отметить, что перед матчем в команде киевлян у 12 футболистов был обнаружен коронавирус.



Теги: ФК "Шахтёр", ФК "Динамо" Киев, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх