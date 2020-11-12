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Карантин выходного дня не помешает проведению футбольных матчей
12.11.2020 17:00
Президент УАФ Андрей Павелко на своей странице в Facebook прокомментировал введение карантина выходного дня, заверив что он никак не помешает проведению матчей УПЛ, сообщает iSport.
"Карантин выходного дня, который начинает действовать с 14 ноября, не помешает проведению матчей чемпионата Украины... Совместно и благодаря плодотворному сотрудничеству с министром здравоохранения Максимом Степановым нам удалось отстоять возможность продолжения поединков УПЛ, Первой и Второй лиг, которые назначены на выходные дни. За что очень благодарен лично главе МЗ! К сожалению, пока все поединки будут проходить без зрителей – здоровье болельщиков прежде всего!" – написал Павелко.
Теги: футбол, карантин, выходные, COVID-19
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