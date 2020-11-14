Германия – Украина: прогноз на матч Лиги наций

14.11.2020 09:00

Сегодня, 14 ноября на лейпцигской Ред Булл Арене сборные Германии и Украины встретятся в рамках Лиги наций УЕФА, сообщает "Футбол 24".

Британская контора William Hill безусловным фаворитом противостояния считает Бундестим. На победу подопечных Йоахима Лёва можно поставить со скромным коэффициентом 1,28. Зато вероятность успеха "сине-желтых" оценивается потрясающим баллом 9,50. Даже ничья выглядит более вероятной – кэф 5,00.

Похожие цифры предлагают и австрийцы из Bwin. Коэффициент на победу сборной Германии здесь почти идентичен – 1,30. А вот ничья и потенциальная победа команды Андрея Шевченко менее вероятны. На "взятия Лейпцига" украинцами можно поставить с космическим коэффициентом 9,25. В свою очередь ничья оценивается баллом 5,50.

Германия и Украина встретятся этой осенью уже во второй раз. В октябре "сине-желтые" уступили Бундестим в Киеве (1:2). На голы Гинтера и Горецки украинцы ответили голом Малиновского с пенальти.

В прямом эфире матч Германия – Украина будут транслировать телеканалы Украина и Футбол 1. Начало трансляции - 21:45 по киевскому времени.