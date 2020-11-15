Украина проиграла Германии в матче Лиги наций (ВИДЕО)

15.11.2020 10:00

Футбольная сборная Украины проиграла команде Германии в матче "Лиги наций" УЕФА. Игра, проходившая в немецком Лейпциге, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, пишет Цензор.НЕТ.

Первый гол в матче, украинский, забил Роман Яремчук на 12-й минуте. Немецкий игрок Лерой Сане ответил своим голом на 23-й минуте, а еще два гола хозяевам добавил Тимо Вернер - на 33-й и 64-й минутах.

По мнению главного тренера сборной Украины по футболу Андрея Шевченко, на результат повлияло, прежде всего, ослабление команды в связи с коронавирусом. Накануне матча положительные результаты теста на COVID получили Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виктор Коваленко и Виктор Цыганков.