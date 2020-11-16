Швейцария – Украина: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги Наций

16.11.2020 14:00

17 ноября сборные Швейцарии и Украины определят, кто из них останется в элитном дивизионе Лиги Наций УЕФА, а кто опустится в дивизион B. Представляем прогноз и обзор котировок от букмекерской конторы Фан Спорт на матч, который состоится в Люцерне.

Швейцария – Украина. Накануне

Швейцария и Украина уже лишились шансов занять первую строчку в группе и пройти в плей-офф Лиги Наций УЕФА. Подопечные Андрея Шевченко 14 ноября уступили в гостях Германии (1:3), а швейцарцы в этот же день разделили очки в домашнем поединке против Испании (1:1).

На данный момент участников предстоящего матча разделяет три очка. Украина обыграла соперника в стартовом туре (2:1), поэтому ничейный счет в грядущей встрече устраивает гостей.

Сегодня стало известно, что в стане сборной Украины обнаружены новые случаи заражения COVID-19. На этот раз положительные тесты сдали Макаренко, Соболь и Ризнык. Ранее недуг был определен у Ярмоленко и Цыганкова.

Ставки от БК Фан Спорт

Во многом из-за кадровых потерь Украины букмекеры считают фаворитом матча Швейцарию. За победу хозяев предлагается коэффициент 1.727. Вероятность ничейного исхода оценивается в 3.88, а победу гостей можно сыграть за 4.70.

История личных встреч

До поединка в первом туре текущего розыгрыша Лиги Наций УЕФА соперники встречались дважды. На ЧМ-2006 сборная Украины победила Швейцарию в серии пенальти.

В 2010 году команды сошлись в контрольном поединке, который завершился вничью 2:2.

Швейцария – Украина. Прогноз на матч

На кону стоит сохранение прописки в элитном дивизионе Лиги Наций УЕФА. В связи с этим, обе команды сыграют на достижение максимального результата, но швейцарцев устроит только победа 1:0 или с разницей в два гола, по крайней мере так считают букмекеры.

Вероятней всего, нас ожидает результативный матч, ведь обе команды располагают мощной атакой. Предлагаем заиграть ставку на то, что обе команды забьют голы. Такой исход БК Фан Спорт оценили в 1.85.