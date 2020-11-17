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Украинец завоевал титул сильнейшего человека планеты (ВИДЕО)

17.11.2020 08:00
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Украинец завоевал титул сильнейшего человека планеты (ВИДЕО)

Украинец Алексей Новиков на турнире во Флориде (США) World Strongest Man завоевал титул сильнейшего человека планеты. Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщили организаторы соревнований.
Стронгмен оставил позади именитых оппонентов в лице британца Тома Столмана и канадца Джефа Керона.
Отметим, что до Новикова дважды это звание носил легендарный Василий Вирастюк (2004 и 2007 гг.).
Таким образом, 24-летний киевлянин стал самым молодым атлетом в истории этого вида спорта, который получал такой титул.
Кроме того, Алексею покорилось еще одно достижение. Он установил мировой рекорд в тяге - 537,5 кг.



Теги: Украина, титул, силач, соревнование
 
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