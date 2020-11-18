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УЕФА отменил матч Швейцария — Украина из-за коронавируса
18.11.2020 08:00
УЕФА выступил с заявлением относительно поединка шестого тура группового этапа Лиги наций сборной Украины против Швейцарии, сообщает football.ua.
"Украинская футбольная ассоциация подтвердила, что у них нет другой команды, то есть подходящих игроков, которые могли бы сыграть в матче ни сегодня, ни завтра. Матч Лиги наций УЕФА между Швейцарией и Украиной, запланированный на вторник, 17 ноября 2020 года, не может состояться", — гласит заявление УЕФА.
Теперь украинцам предстоит ожидать вердикта контрольно-дисциплинарного и этического комитета УЕФА, который примут в соответствии со специальными правилами, применимыми к матчам национальных сборных УЕФА.
Теги: Украина, Швейцария, отмена, Лига Наций, COVID-19
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