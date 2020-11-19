Матч Олимпик - Заря не состоится из-за вспышки коронавируса в команде дончан

19.11.2020 17:00

Поединок десятого тура украинской Премьер-лиги между Олимпиком и Зарей, который был запланирован на 21 ноября, не состоится, сообщает iSport.

Все дело в том, что в донецком клубе зафиксирована вспышка коронавируса. Кроме того, в составе Олимпика не осталось ни одного здорового вратаря, который смог бы сыграть в этой встрече.

Также украинская Премьер-лига отменила матчи команд U-21 и U-19.

УПЛ проведет дополнительное собрание, на котором примет решение о новой дате и времени проведения поединка чемпионата Украины.