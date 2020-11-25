- "Боруссия М" - "Шахтер": анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов16:00
- Барселона выбила Динамо из Лиги чемпионов10:00
- "Шахтер" прошел тестирование на COVID-19 перед матчем с "Боруссией"13:00
- Динамо - Барселона: прогноз на матч Лиги чемпионов17:00
- В луганском ФК "Заря" обнаружили коронавирус16:00
- Матч Олимпик - Заря не состоится из-за вспышки коронавируса в команде дончан17:00
- УЕФА отменил матч Швейцария — Украина из-за коронавируса08:00
- Украинец завоевал титул сильнейшего человека планеты (ВИДЕО)08:00
- Швейцария – Украина: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги Наций14:00
- Украина проиграла Германии в матче Лиги наций (ВИДЕО)10:00
Барселона выбила Динамо из Лиги чемпионов
В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов киевское Динамо крупно проиграло Барселоне (0:4), сообщает Корреспондент.net.
В первом тайме динамовцы грамотно оборонялись и моментов у ворот киевлян практически не возникало. Более того, "Динамо" порой удавались довольно острые контратаки. Впрочем, во втором тайме все изменилось. На 52-й минуте Дест получил пас от Брайтвайта и точно пробил с острого угла. Через несколько минут преимущество гостей увеличил Брайтвайт, который замкнул скидку Мингесы. На 70-й минуте Брайтвайт заработал пенальти и сам его реализовал. В компенсированное время окончательный счет установил Гризманн после прострела Альбы.
После данного поражения киевляне лишились шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов, ведь в параллельном поединке Ювентус обыграл Ференцварош (2:1) и набрал девять очков после четырех туров.
Таким образом, киевский клуб вместе с венгерским коллективом разделяют последние места в турнирной таблице, имея в активе по одному баллу. Теперь команды поборются за выход в Лигу Европы.
Теги: Барселона, Лига Чемпионов, ФК "Динамо" Киев
- "Барселона" - "Шахтер" - 5:1
- Боги футбола: все голы и моменты суперфинала Лиги чемпионов (ВИДЕО)
- Лига чемпионов: «Барселона» разгромила «Ливерпуль» (ВИДЕО)
- Сегодня определится первый финалист Лиги чемпионов
- Динамо - Барселона: прогноз на матч Лиги чемпионов
- Фиджи выгоняет дипломатических представителей соседних стран
- Кабмин упростил въезд в Украину подросткам из ОРДЛО и Крыма15:00
- В Кабмине анонсировали бесплатное тестирование на COVID-19 на всех КПВВ с ВОТ13:00
- Под Авдеевкой погиб боец ВСУ09:00
- Россия в ТКГ поддержала план урегулирования на Донбассе, предложенный боевиками08:00
- В "ДНР" работникам завода в Докучаевске выдали зарплату продуктами16:00
- "ЛНР" все еще не достроила КПВВ в Счастье10:00
- Почти 200 человек прошли через гумкоридор в «Еленовке» 23 ноября09:00
- Сегодня ТКГ обсудит "План действий по Донбассу"08:00
- В Луганске начали установку главной елки "республики"16:00
- Богдан заявил о существовании компромиссного плана по Донбассу15:00
- "Укрзализныця" запускает дополнительные "новогодние" поезда17:00
- "Боруссия М" - "Шахтер": анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов16:00
- Кабмин упростил въезд в Украину подросткам из ОРДЛО и Крыма15:00
- Что следует знать о COVID-тестировании?14:00
- В Кабмине анонсировали бесплатное тестирование на COVID-19 на всех КПВВ с ВОТ13:00
- В Украине вступили в силу изменения в ПДД12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 ноября11:00
- Барселона выбила Динамо из Лиги чемпионов10:00
- Под Авдеевкой погиб боец ВСУ09:00
- Россия в ТКГ поддержала план урегулирования на Донбассе, предложенный боевиками08:00
- Что следует знать о COVID-тестировании?14:00
- Интернет казино Нетгейм лучшее в своем сегменте18:00
- Бывшие клиенты Донецкоблгаза смогут заплатить за газ онлайн или по старинке15:30
- «еМалятко» онлайн. Как зарегистрировать новорожденного без бюрократии?08:00
- Вакцина против коронавируса: когда ждать в Украине?17:00
- Результаты первого в истории аудита Верховной Рады15:00
- От государства – общинам. Что значит президентский указ о передаче сельхозземель?17:00
- Ковид, война и важные законы. Главное из послания Президента к Верховной Раде16:00
- Клієнти «Донецькоблгазу» до 1 грудня повинні обрати нового постачальника газу – Рабінович17:10
- Строительство и весовой контроль. Что происходит на украинских дорогах?17:00
- Богдан заявил о существовании компромиссного плана по Донбассу
- В "ДНР" работникам завода в Докучаевске выдали зарплату продуктами
- Россия в ТКГ поддержала план урегулирования на Донбассе, предложенный боевиками
- В Кабмине анонсировали бесплатное тестирование на COVID-19 на всех КПВВ с ВОТ
- В Луганске УАЗ боевиков снес остановку
- В Славянске официально объявили победителя выборов мэра
- Сегодня ТКГ обсудит "План действий по Донбассу"
- "ЛНР" все еще не достроила КПВВ в Счастье
- Кабмин упростил въезд в Украину подросткам из ОРДЛО и Крыма
- В Украине вступили в силу изменения в ПДД