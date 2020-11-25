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"Боруссия М" - "Шахтер": анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов

25.11.2020 16:00
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"Боруссия М" - "Шахтер": анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов

Букмекеры сделали свои прогнозы на поединок четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов между Боруссией Менхенгладбах и Шахтером, сообщает НВ.
Британская контора William Hill считает, что фаворит матча — Боруссия. Ее победа соответствует коэффициенту 1,50. Выигрыш Шахтера оценивается в 6,00. Коэффициент на ничью равен 4,50.
Австрийская контора Bwin больше коллег верит в победу Шахтера — 5,75, а также в ничью — 4,33. Успех Боруссии оценивается в те же 1,50.
Матч между командами состоится сегодня, 25 ноября, в 19:55 по киевскому времени, а смотреть поединок можно на канале "Футбол 1".



Теги: прогноз, Лига Чемпионов, ФК "Шахтёр", Боруссия, анонс
 
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