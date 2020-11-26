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АЕК - Заря: прогноз на матч Лиги Европы
В четверг, 26 ноября, луганская Заря сыграет на выезде против греческого АЕКа в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Поединок состоится в Афинах на Олимпийском стадионе, сообщает iSport.ua.
По мнению букмекеров, явное преимущество в этом поединке у хозяев поля.
Так, в компании Parimatch на победу АЕКа можно поставить с коэффициентом 1.51, а вот на триумф подопечных Виктора Скрипника - с коэффициентом 6.70.
Ничейный исход поединка здесь оценили в 4.40.
Игра начнется в 19:55 на стадионе «Спирос Луис» в Афинах. ТВ-трансляция запланирована на телеканале «Футбол 1» и видеосервисе MEGOGO.
Отметим, что после трех сыгранных туров Заря имеет 0 баллов и занимает последнее место в турнирной таблице группы G, а АЕК идет на третьей позиции, имея в своем активе 3 очка.
Теги: Афины, прогноз, букмекер, Лига Европы, ФК "Заря"
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