- Луганская "Заря" одержала первую победу в Лиге Европы-20/21 (ВИДЕО)08:00
- АЕК - Заря: прогноз на матч Лиги Европы17:00
- "Шахтер" второй раз крупно проиграл "Боруссии" в Лиге чемпионов (ВИДЕО)08:00
- "Боруссия М" - "Шахтер": анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов16:00
- Барселона выбила Динамо из Лиги чемпионов10:00
- "Шахтер" прошел тестирование на COVID-19 перед матчем с "Боруссией"13:00
- Динамо - Барселона: прогноз на матч Лиги чемпионов17:00
- В луганском ФК "Заря" обнаружили коронавирус16:00
- Матч Олимпик - Заря не состоится из-за вспышки коронавируса в команде дончан17:00
- УЕФА отменил матч Швейцария — Украина из-за коронавируса08:00
Луганская "Заря" одержала первую победу в Лиге Европы-20/21 (ВИДЕО)
В матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы луганская "Заря" на выезде разгромила греческий АЕК со счетом 3:0, сообщает Апостроф.
В начале матча счет мог открыть Ливая, но его удар с острого угла пришелся в сетку с внешней стороны. В концовке тайма мог отличиться Цыганик, но его удар из пределов штрафной пришелся выше ворот. В начале второго тайма АЕК подвел украинец Шахов, который заработал вторую желтую карточку за удар соперника и был удален с поля. На 61-й минуте грубую ошибку допустил вратарь АЕКа Атанасиадис, который выронил мяч прямо на ногу Громову. На 75-й минуте преимущество луганчан увеличил Кабаев, который классно пробил обводящим ударом с 15 метров. В концовке счет до крупного с пенальти довел Юрченко.
Благодаря победе "Заря" сохранила теоретические шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. Украинцы с тремя очками остались на четвертом месте, но могут выйти из группы, если выиграют два следующих матча, а конкуренты допустят осечки.
В следующем туре "Заря" дома сыграет с английским "Лестером". Матч состоится 3 декабря.
Теги: победа, Лига Европы, ФК "Заря"
- Резников анонсировал открытие сервисного центра на КПВВ "Новотроицкое"17:00
- Ситуация на КПВВ на Донбассе 27 ноября15:00
- Пушилин подписал указ о "бесхозяйной" недвижимости12:00
- Стали известны цены на новогодние елки в Станице Луганской10:00
- "ДНР" возобновит пропуск граждан через КПВВ в Еленовке 27 ноября16:00
- В «ДНР» изменили правила въезда из РФ13:00
- В ОРДЛО прибыл "юбилейный" гумконвой из России12:00
- Вчера через КПВВ «Станица Луганская» смогли пройти 2265 человек10:00
- Украина в ТКГ предложила до конца года провести встречу лидеров «нормандской четверки»09:00
- Кабмин упростил въезд в Украину подросткам из ОРДЛО и Крыма15:00
- Резников анонсировал открытие сервисного центра на КПВВ "Новотроицкое"17:00
- Решение НКРЭКУ: Клиенты "Донецкоблгаза" смогут заключить договор с новым поставщиком газа до конца года16:00
- Ситуация на КПВВ на Донбассе 27 ноября15:00
- ВСУ провели учения с использованием Javelin и Bayraktar14:00
- Сеть "АТБ" снова вела "час пенсионера"13:00
- Пушилин подписал указ о "бесхозяйной" недвижимости12:00
- В Украине cуточный прирост заражений коронавирусом перешагнул отметку в 16 тысяч11:00
- Стали известны цены на новогодние елки в Станице Луганской10:00
- Грузия ввела жесткий карантин на 2 месяца09:00
- Луганская "Заря" одержала первую победу в Лиге Европы-20/21 (ВИДЕО)08:00
- Решение НКРЭКУ: Клиенты "Донецкоблгаза" смогут заключить договор с новым поставщиком газа до конца года16:00
- Подати заяву на приєднання до ГК «Нафтогаз України» можна поштою та онлайн17:30
- Агропомощь по-новому: реестр фермеров и онлайн-заявки15:00
- Что следует знать о COVID-тестировании?14:00
- Интернет казино Нетгейм лучшее в своем сегменте18:00
- Бывшие клиенты Донецкоблгаза смогут заплатить за газ онлайн или по старинке15:30
- «еМалятко» онлайн. Как зарегистрировать новорожденного без бюрократии?08:00
- Вакцина против коронавируса: когда ждать в Украине?17:00
- Результаты первого в истории аудита Верховной Рады15:00
- От государства – общинам. Что значит президентский указ о передаче сельхозземель?17:00
- В «ДНР» изменили правила въезда из РФ
- Пушилин подписал указ о "бесхозяйной" недвижимости
- Россия в ТКГ поддержала план урегулирования на Донбассе, предложенный боевиками
- В Кабмине анонсировали бесплатное тестирование на COVID-19 на всех КПВВ с ВОТ
- Кабмин упростил въезд в Украину подросткам из ОРДЛО и Крыма
- В Украине вступили в силу изменения в ПДД
- Украина в ТКГ предложила до конца года провести встречу лидеров «нормандской четверки»
- Аваков выступил за немедленное введение трехнедельного локдауна
- Под Авдеевкой погиб боец ВСУ
- "ДНР" возобновит пропуск граждан через КПВВ в Еленовке 27 ноября