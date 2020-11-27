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Луганская "Заря" одержала первую победу в Лиге Европы-20/21 (ВИДЕО)

27.11.2020 08:00
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Луганская "Заря" одержала первую победу в Лиге Европы-20/21 (ВИДЕО)

В матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы луганская "Заря" на выезде разгромила греческий АЕК со счетом 3:0, сообщает Апостроф.
В начале матча счет мог открыть Ливая, но его удар с острого угла пришелся в сетку с внешней стороны. В концовке тайма мог отличиться Цыганик, но его удар из пределов штрафной пришелся выше ворот. В начале второго тайма АЕК подвел украинец Шахов, который заработал вторую желтую карточку за удар соперника и был удален с поля. На 61-й минуте грубую ошибку допустил вратарь АЕКа Атанасиадис, который выронил мяч прямо на ногу Громову. На 75-й минуте преимущество луганчан увеличил Кабаев, который классно пробил обводящим ударом с 15 метров. В концовке счет до крупного с пенальти довел Юрченко.
Благодаря победе "Заря" сохранила теоретические шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. Украинцы с тремя очками остались на четвертом месте, но могут выйти из группы, если выиграют два следующих матча, а конкуренты допустят осечки.
В следующем туре "Заря" дома сыграет с английским "Лестером". Матч состоится 3 декабря.



Теги: победа, Лига Европы, ФК "Заря"
 
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