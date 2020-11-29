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Шахтер с трудом обыграл Днепр-1

29.11.2020 09:00
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Шахтер с трудом обыграл Днепр-1

Донецкий Шахтер сумел вырвать победу над Днепром-1 в выездном поединке 11-го тура чемпионата Украины, сообщает Корреспондент.net.
Матч прошел при полном преимуществе Шахтера, который сумел забить только на 88-й минуте - победу донецкому клубу принес Тете.
Шахтер сохранил отставание от Динамо в три очка, занимая второе место, а вот Днепр-1 после четвертого подряд поражения занимает 11-ю позицию.



Теги: футбол, Чемпионат Украины, ФК "Шахтёр"
 
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