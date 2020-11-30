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Футболисты «Шахтера» побывали под Донецком

30.11.2020 15:00
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Футболисты «Шахтера» побывали под Донецком

Игроки донецкого ФК "Шахтер" Максим Малышев и Давид Хочолава съездили в гости к участникам проекта «Давай, играй!» в Красногоровку, Марьинку и Авдеевку. В общей сложности они провели в поездке 14 часов и преодолели 600 километров, сообщает пресс-служба донецкого клуба.
«Давай, играй!» в городах на линии разграничения реализуется при поддержке UEFA Foundation for Children. В Красногоровке, Марьинке и Авдеевке игроки «Шахтера» проведали участников проекта впервые, поэтому их приезд вызвал живые эмоции и придал каждому ребенку дополнительную мотивацию заниматься футболом.
«Горняки» сыграли вместе с детьми в футбол. В Красногоровке победила команда Давида Хочолавы, а в Марьинке – Максима Малышева. В Авдеевке футболисты пришли в гости к 9-летнему участнику «Давай, играй!» Никите. Во всех городах Максим и Давид дарили детям подарки от ФК «Шахтер».



Теги: Донецк, футболисты, ФК "Шахтёр"
 
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