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Стал известен транслятор матчей Еврокубков в Украине на 2021-2024 годы

30.11.2020 13:00
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Стал известен транслятор матчей Еврокубков в Украине на 2021-2024 годы

До 2024 года официальным транслятором матчей Еврокубков в Украине будет компания Megogo, передает Цензор.НЕТ.
OTT | VOD-платформа Megogo выиграла тендер на трансляцию матчей Еврокубков (ЛЧ, ЛЕ, Лига конференций) на 2021-2024 годы. Сумма тендерного предложения победителя была рекордной для Украины - между 20 и 30 млн евро. Об этом сообщил источник, близкий к тендеру.
Стоит отметить, что основными конкурентами Megogo были Медиа Группа Украина (МГУ) с ее футбольными каналами и платформой Oll.tv. Другие телекоммуникационные провайдеры услуг и медиа-холдинги, такие, как "Воля - Кабель" Мир ТВ, Setanta Sports и "1 + 1" также проявили значительный интерес к тендеру.



Теги: Украина, футбол, УЕФА, трансляция, еврокубок
 
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