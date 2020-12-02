Лига чемпионов: "Реал" второй раз проиграл "Шахтеру" (ВИДЕО)

02.12.2020 08:00

Донецкий "Шахтер" обыграл мадридский "Реал" в предпоследнем туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоялась в Киеве на НСК "Олимпийский" и завершилась со счетом 2:0, сообщает Цензор.НЕТ.

Первый тайм встречи получился безголевым, но с заметным игровым преимуществом мадридской команды. Один раз "Шахтер" спасла штанга.

Счет в игре открыл на 57 минуте Дентиньо, сыграв на опережение в штрафной площади. А на 82 Манор Соломон дальним ударом удвоил преимущество своей команды.