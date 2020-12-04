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«Заря» прекратила борьбу в Лиге Европы
В матче 5-го тура группового раунда Лиги Европы «Заря» минимально обыграла «Лестер», но потеряла шансы на еврокубковую весну, сообщает XSPORT.ua.
Первый тайм команда Виктора Скрипника неожиданно начала достаточно активно и не давала «Лестеру» доходить до своих ворот. Команда Брендана Роджерса ни разу не пробила в створ ворот «Зари» за первые 45 минут.
«Заря» продолжила свою напористую игру и во втором тайме. «Лестер» нечасто выходил в контратаки, но периодически «кусал» украинскую команду ударами, которые были опаснее, чем в первом половине встречи.
В конце встречи «Заря» была вознаграждена: Аллахьяр Сайядманеш, который только вышел на замену, завершил результативную контратаку команды на 84-й минуте после классного прострела с фланга. «Лестер» отыграться так и не сумел.
1:0, «Заря» побеждает «Лестер», набирает 6 очков в группе, но прекращает борьбу за плей-офф Лиги Европы, так как в параллельном матче «Брага» переиграла АЕК (4:2) и набрала 10 очков, став недосягаемой для украинской команды. У англичан также осталось 10 очков перед заключительным туром.
Таким образом «Брага» и «Лестер» выходят в 1/16 финала Лиги Европы, «Заря» и АЕК прекращают борьбу.
Теги: футбол, Лига Европы, ФК "Заря"
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