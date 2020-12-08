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МОК запретил Лукашенко посещать Олимпиады
08.12.2020 13:00
Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение отстранить членов исполкома Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси во главе с Александром Лукашенко от Олимпийских игр и других мероприятий организации. Об этом сообщила пресс-служба НОК в понедельник, 7 декабря, передает Корреспондент.net.
В посещении Олимпийских игр будет отказано и сыну Лукашенко Виктору, являющемуся первым вице-президентом НОК.
"МОК пришел к выводу, что нынешнее руководство Беларуси, по всей видимости, не защищало белорусских спортсменов в достаточной мере от политической дискриминации внутри НОК", – заявил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.
Теги: МОК, олимпиада, запрет, Лукашенко
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