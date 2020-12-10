"Шахтер" не удержался в Лиге чемпионов (ВИДЕО)

10.12.2020 08:00

9 декабря, донецкий "Шахтер" с "Интером" из Милана сыграли матч последнего тура группового этапа Лиги чемпионов, во время которого решилась судьба путевки в плей-офф турнира, сообщает LIGA.net.

Игра закончилось со счетом 0:0, а в параллельном поединке "Реал" обыграл "Боруссию". Это значит, что "Шахтер" получает путевку в плей-офф Лиги Европы.