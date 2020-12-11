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Заря уступила Браге и завершила евросезон
Луганская Заря со счетом 0:2 уступила на выезде португальской Браге в заключительном матче группового раунда Лиги Европы и завершила свои выступления в еврокубках этого сезона после потери шансов в прошлом туре, сообщает НВ.
В первые полчаса команды не смогли отличиться голами, после чего счет открыть удалось хозяевам поля, которые до того были ближе к забитому мячу.
На 61-й минуте гости не смогли помешать Галено прострелить в свою вратарскую, где защитник Зари Абу Ханна срезал снаряд в свои ворота.
Немногим позже португальская команда смогла укрепить свое преимущество. Это Рикарду Орта воспользовался передачей Медейруша и сделал счет 2:0.
В оставшееся время украинский коллектив создал минимум два момента, чтобы проиграть хотя бы с минимальной разницей, но удары Гриня и Перовича не достигли цели.
Теги: Лига Европы, ФК "Заря"
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