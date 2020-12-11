Заря уступила Браге и завершила евросезон

11.12.2020 08:00

Луганская Заря со счетом 0:2 уступила на выезде португальской Браге в заключительном матче группового раунда Лиги Европы и завершила свои выступления в еврокубках этого сезона после потери шансов в прошлом туре, сообщает НВ.

В первые полчаса команды не смогли отличиться голами, после чего счет открыть удалось хозяевам поля, которые до того были ближе к забитому мячу.

На 61-й минуте гости не смогли помешать Галено прострелить в свою вратарскую, где защитник Зари Абу Ханна срезал снаряд в свои ворота.

Немногим позже португальская команда смогла укрепить свое преимущество. Это Рикарду Орта воспользовался передачей Медейруша и сделал счет 2:0.

В оставшееся время украинский коллектив создал минимум два момента, чтобы проиграть хотя бы с минимальной разницей, но удары Гриня и Перовича не достигли цели.