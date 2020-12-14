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УПЛ отменила матч "Ингулец" - "Шахтер" из-за непригодности поля
Матч "Ингулец" - "Шахтер", который должен был состояться вчера в 14:00 в Кропивницком, был отменен из-за непригодности игрового покрытия на стадионе "Зирка", сообщает UA-Футбол.
"Из-за замерзшего грунта шипы бутс не входят в землю, что является травмоопасным и несет угрозу здоровью футболистов", - отметили в УПЛ.
Теперь судьбу поединка 13-го тура чемпионата Украины между "Ингульцем" и "Шахтером" будет решать Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ.
Поскольку в несоблюдении регламента проведения матча виновата принимающая сторона (в данном случае "Ингулец"), то ей грозит техническое поражение в этом поединке. Когда именно пройдет заседание КДК не сообщается.
Напомним, что это должен был быть заключительный матч для обеих команд в этом году. Из-за этого инцидента финиш для "Ингульца" и "Шахтера" откладывается на пока неопределенное время.
Теги: футбол, Чемпионат Украины, матч, отмена, ФК "Шахтёр"
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