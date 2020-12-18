Ингульцу засчитано техническое поражение за срыв матча с Шахтером

18.12.2020 15:00

Официальный сайт Украинской ассоциации футбола опубликовал решение Контрольно-дисциплинарного комитета по матчу 13-го тура УПЛ Ингулец — Шахтер, сообщает football.ua.

КДК УАФ признал вину Ингульца в необеспечении подготовки футбольного поля для проведения матча. Как следствие, клубу засчитано техническое поражение со счетом 0:3.

Дополнительно Ингулец обязан оплатить обязательный денежный взнос в размере 50 тысяч гривен.