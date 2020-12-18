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Ингульцу засчитано техническое поражение за срыв матча с Шахтером
18.12.2020 15:00
Официальный сайт Украинской ассоциации футбола опубликовал решение Контрольно-дисциплинарного комитета по матчу 13-го тура УПЛ Ингулец — Шахтер, сообщает football.ua.
КДК УАФ признал вину Ингульца в необеспечении подготовки футбольного поля для проведения матча. Как следствие, клубу засчитано техническое поражение со счетом 0:3.
Дополнительно Ингулец обязан оплатить обязательный денежный взнос в размере 50 тысяч гривен.
Теги: Чемпионат Украины, матч, ФК "Шахтёр"
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