Россию на 2 года отстранили от международных спортивных соревнований

18.12.2020 08:00

Спортсменам из РФ до декабря 2022 года запрещено выступать на международных соревнованиях под флагом своей страны. Так их наказали за допинг, сообщает Цензор.НЕТ.

Решение принял спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS). Таким образом он разрешил слушания между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

В решении суда указано, что Российское антидопинговое агентство не соблюдает Всемирный антидопинговый кодекс, так как не предоставило подлинные данные и основные аналитические данные бывшей Московской антидопинговой лаборатории.

Наказание начинается с 17 декабря 2020 года, таким образом, россияне не смогут выступать под своим флагом до декабря 2022 года.

Запрет не распространяется на болельщиков на трибунах.

Также России запрещено на протяжении двух лет претендовать на проведение у себя Олимпийских и Паралимпийских игр и чемпионатов мира.