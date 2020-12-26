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Коваленко переходит из "Шахтера" в "Аталанту"

26.12.2020 17:00
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Коваленко переходит из "Шахтера" в "Аталанту"

Полузащитник донецкого "Шахтера" Виктор Коваленко отказался от предложения перейти в римскую "Рому" и предпочел стать игроком "Аталанты", сообщает Обозреватель.
По информации СМИ, скауты римской команды определенное время общались с 24-летним футболистов  однако тот выбрал "Аталанту" и уже поставил свою подпись под предварительным 4-летним контрактом. Отметим, что главным тренером "Ромы" является Паулу Фонсека, ранее возглавлявший "Шахтер".
Коваленко является воспитанником "Шахтера" и выступает за основную команду с 2015 года. В текущем сезоне украинский хавбек провел 11 матчей, в которых забил четыре гола. По данным Transfermarkt стоимость игрока составляет € 4,5 млн.
За национальную команду Виктор дебютировал в 2016-м. В составе "сине-желтых" сыграл 30 матчей, отметившись одной результативной передачей и заработав четыре предупреждения.



Теги: Италия, контракт, полузащитник, ФК "Шахтёр"
 
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