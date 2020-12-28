Наставник луганской "Зари" стал тренером года в УПЛ

28.12.2020 09:00

Всеукраинское объединение тренеров определило лучшего наставника высшего дивизиона чемпионата Украины по итогам 2020 года, сообщает iSport.ua.

Награду получил главный тренер Зари Виктор Скрипник. Наставник луганчан набрал 4,38 балла (из пяти возможных), опередив Александра Рябоконя (Десна), Мирчу Луческу (Динамо, Луиша Каштру (Шахтера) и Юрия Максимова (Ворскла).

По итогам минувшего сезона Заря завоевала "бронзу" чемпионата Украины и вышла в групповой этап Лиги Европы.

В Первой лиге титул лучшего тренера получил Александр Чижевский из Агробизнеса. Во Второй победу получил тренер Диназа Владимир Бондаренко.