ФК «Оболонь» подписал контракт с футболистом из ОРЛО

06.01.2021 17:00

Руководство ФК «Оболонь» подписало контракт с украинским защитником Алексеем Лобовым. Контракт с 23-летним футболистом рассчитан до конца следующего сезона. Об этом сообщается на официальном сайте клуба, передает «ДонПресс».

Этот сезон Лобов начинал в краматорском «Авангарде». В августе он перешел в житомирское «Полесье», но из-за протестов ультрас вынужден был покинуть клуб. Болельщиков возмутили выступления Лобова в «чемпионате» ОРЛО в 2014—2016 годах.

По словам футболиста, в то время его семья не имела возможности переехать из неподконтрольного Украине Алчевска. Сам Лобов выражает желание «быть частью Украины» и призывает «не делить людей».

«Он оказался нормальным парнем, а единственное, в чем его можно обвинить — это то, что родившись под Алчевском и занимаясь футболом в местной ДЮСШ, он в 17 лет не смог сразу выехать из ОРЛО. Оставшийся играл какое-то время в футбол, при первой возможности выехал и начал профессиональную карьеру в Краматорске», — отмечается в заявлении активных болельщиков клуба.