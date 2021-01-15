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В оккупированном Донецке легендарному стадиону «Шахтер» отключили свет и газ

15.01.2021 11:00
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В оккупированном Донецке легендарному стадиону «Шахтер» отключили свет и газ

В ОРДО отрезали от электро- и газоснабжения стадион "Шахтер", на котором в последнее время тренировались дети из спортивных футбольных секций. Об этом пишут в соцсетях, передает ОстроВ.
"Стадион "Шахтер" в Донецке – знаковое спортивное сооружение, до 2004 года стадион был домашней ареной местного "Шахтера". Впоследствии на стадионе играли "Шахтер-2", "Шахтер-3", молодежная и юношеская (U-19) команды "Шахтер". В 2012-м году здесь проходили репетиции мероприятий к "Евро-2012". До недавнего времени здесь продолжались тренировки юных футболистов, но сейчас стадион переживает не лучшие времена", - говорится в сообщении.
"Спортивному сооружению отрезали свет и газ за долги – это ставит крест на поддержании футбольного газона в приемлемом состоянии и тренировках детей", - сообщают местные блогеры.



Теги: Донецк, Донбасс, долг, стадион, ФК "Шахтёр"
 
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