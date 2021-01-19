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У Беларуси отобрали чемпионат мира по хоккею
19.01.2021 16:00
Официальный сайт Международной федерации хоккея (IIHF) сообщил, что Совет управляющих принял решение перенести чемпионат мира по хоккею-2021 из Минска (Беларусь), передает Sport.ua.
В официальном заявлении указано, что турнир перенесли из-за мер безопасности, связанных как с коронавирусом, так и политической ситуацией в стране.
Турнир должен был пройти в Латвии и Беларуси. Пока что IIHF ожидает, что весь турнир пройдет в Риге, но еще могут быть изменения.
ЧМ-2021 должен пройти с 21-го мая по 6-е июня. В 2020 году турнир должна была принять Швейцария, но соревнование отменили из-за коронавируса.
Теги: Беларусь, хоккей, Чемпионат мира
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