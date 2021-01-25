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Товарищеский матч Шахтер - Марибор отменен из-за коронавируса
25.01.2021 15:00
Донецкий Шахтер продолжает готовиться ко второй части сезона на тренировочном сборе в Турции. Как сообщает пресс-служба "горняков", товарищеский матч Шахтера против словенского Марибора, который должен был состояться в понедельник, 25 января, не состоится, сообщает iSport.ua.
Причиной отмены поединка стали положительные тесты на коронавирус у нескольких игроков соперника. Отмечается, что Шахтер проведет два тренировочных занятия вместо спарринга.
Следующая товарищеская игра дончан запланирована на вторник, 26 января, в 10:00 по киевскому времени. "Горняки" проведут спарринг против македонского Силекса.
Теги: отмена, товарищеский матч, ФК "Шахтёр", COVID-19
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