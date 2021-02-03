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Украинка Магучих установила мировой рекорд в прыжках в высоту (ВИДЕО)

03.02.2021 13:00
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Украинка Магучих установила мировой рекорд в прыжках в высоту (ВИДЕО)

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих с результатом 206 см выиграла международный турнир в Банска-Быстрице (Словакия). Этот результат стал лучшим в истории среди всех спортсменок до 20 лет. Сообщает Обозреватель.
19-летняя легкоатлетка из Днепра с первой попытки взяла победную высоту, также установив рекорд Украины по прыжкам в высоту в помещении.
Второе место заняла киевлянка Юлия Левченко (196 см), а третья строчка у представительницы Беларуси Карины Демидик (193 см).
Результат в 206 см является третьим в истории среди всех легкоатлеток на планете. Мировой рекорд по прыжкам в высоту в помещениях составляет 208 см и был установлен Кайсой Бергквист 14 лет назад.



Теги: Украина, мировой рекорд, прыжки в высоту
 
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