Шахтер начал вторую половину ЧУ ничьей с Колосом

15.02.2021 08:00

В рамках 14-го тура чемпионата Украины Колос принимал донецкий Шахтер. Поединок должен был состояться в субботу, 13 февраля, однако из-за погодных условий матч провели в Киеве в воскресенье, сообщает Корреспондент.net.

Подопечные Луиша Каштру с первых минут захватили инициативу. "Горняки" создали большое количество голевых моментов, однако реализовать их не удалось. Колос, в свою очередь, проводил контратаки, которые держали в напряжении футболистов Шахтера.

Во втором тайме игра успокоилась. Шахтер продолжал проводить атаки, однако ни одна из них не завершилась голом. Колосу удалось устоять, сыграв в нулевую ничью.

В турнирной таблице донецкий клуб занимает второе место, имея в активе 30 очков после 14 туров. Колос идет на седьмом месте с 19 баллами.