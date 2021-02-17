Маккаби Тель-Авив - Шахтер: анонс и прогноз букмекеров

17.02.2021 17:00

18 февраля Маккаби Тель-Авив примет донецкий Шахтер в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы 2020/21, сообщает Футбол24.

Специалисты Bwin отдают предпочтение украинской команде. Коэффициент на победу Шахтера составляет 1.80, тогда как потенциальный триумф Маккаби оценивается в 4.50. На ничью ставят 3.40. Букмекер ожидает довольно результативного поединка: тотал больше 1.5 оценили в 1.30, тогда как тотал меньше 1.5 – только в 3.20.

William Hill оперирует похожими цифрами. Гостевая победа "горняков" – 1.80, виктория израильтян – 4.50. Коэффициент ничейного результата – 3.50. А вот фаворитом на выход в следующую стадию является команда Луиша Каштру – только 1.17 против 4.50 у Маккаби Тель-Авив.

В прямом эфире поединок можно будет посмотреть на телеканале ФУТБОЛ 2 и по подписке на сервисе OLL.TV. Начало матча - в 22:00.