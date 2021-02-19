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"Шахтер" в Тель-Авиве без проблем разобрался с "Маккаби" (ВИДЕО)
В первом матче 1/16 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" на выезде обыграл "Маккаби" из Тель-Авива со счетом 2:0, передает "Апостроф".
Хозяева активно начали матч и на 8-й минуте мог отличиться Эрнандес, но его удару не хватило точности. Через несколько минут Рикан с 10 метров умудрился не попасть в пустые ворота, но в этом эпизоде все равно был зафиксирован офсайд. К середине тайма "Шахтер" перехватил инициативу и хороший момент был у Мораеса, но его удар отразил голкипер. На 31-й минуте отличная комбинация "Шахтера" завершилась голом. Марлос нашел на углу штрафной Матвиенко, который в касание отпасовал на Алана Патрика и бразилец с 10 метров отправил мяч в ворота. В начале второго тайма забил мог Марлос, но полузащитник неожиданно упал вместо удара. В конце матча команды обменялись серией опасных моментов, но забить удалось лишь Тете, который поразил ворота ударом с близкого расстояния.
Ответный матч состоится в Киеве 25 февраля.
Теги: победа, Лига Европы, Тель-Авив, ФК "Шахтёр"
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