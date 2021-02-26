"Шахтер" и "Динамо" вышли в 1/8 Лиги Европы (ВИДЕО)

26.02.2021 08:00

Донецкий "Шахтер" в ответном матче 1/16 обыграл в Киеве израильский "Маккаби" со счетом 1:0 и вышел в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Единственный гол в матче забил Жуниор Мораес, который реализовал пенальти на 67 минуте.

Первый матч в Тель-Авиве закончился со счетом 2:0 в пользу горняков.

Киевское "Динамо" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы на выезде обыграло бельгийский "Брюгге" со счетом 1:0 и также вышло в 1/8 турнира.

Единственный гол в матче на 83 минуте забил Буяльский.

Первый матч команд в Киеве закончился вничью 1:1.

Жеребьевка 1/8 финала состоится 26 февраля в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария). Первые поединки будут сыграны 11 марта, ответные - 18 марта.