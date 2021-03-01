"Шахтер" потерпел первое поражение в сезоне УПЛ (ВИДЕО)

01.03.2021 11:00

28 февраля в Киеве на НСК "Олимпийский" в рамках 16-го тура украинской Премьер-лиги донецкий "Шахтер" принимал луганскую "Зарю", сообщает ZN.

Поединок прошел в равной борьбе, но с предсказуемым преимуществом "Шахтера" в контроле мяча.

Дончане больше создавали моментов, но и луганский клуб был очень опасен в контратаках.

В концовке встречи "Заря" осталась в меньшинстве, а "Шахтер" устроил штурм ворот Василя, но отличиться голом не сумел. А вот "Заря" в своей последней контратаке вырвала победу, когда Аллахьяр прострелил на Иванисеню, а тот поразил ворота Трубина.