Донбасс досрочно выиграл регулярный чемпионат УХЛ

05.03.2021 08:00

Донбасс досрочно стал победителем регулярного чемпионата УХЛ сезона-2020/2021, сообщает iSport.ua.

Донецкий клуб выиграл чемпионат страны после поражения чемпиона Украины Кременчуга от Мариуполя (4:5). Теперь кременчугский клуб отстает от Донбасса на восемь очков.

Несмотря на то, что Кременчуг и Донбасс проведут еще по четыре и пять матчей соответственно до конца регулярного чемпионата, дончане имеют преимущество по личным встречам. Благодаря этому Донбасс досрочно выиграл регулярный чемпионат.

Теперь донецкий клуб автоматически вышел в полуфинал плей-офф УХЛ, а команды со второго по седьмое места сыграют в четвертьфиналах до двух побед.



