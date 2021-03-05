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Донбасс досрочно выиграл регулярный чемпионат УХЛ

05.03.2021 08:00
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Донбасс досрочно выиграл регулярный чемпионат УХЛ

Донбасс досрочно стал победителем регулярного чемпионата УХЛ сезона-2020/2021, сообщает iSport.ua.
Донецкий клуб выиграл чемпионат страны после поражения чемпиона Украины Кременчуга от Мариуполя (4:5). Теперь кременчугский клуб отстает от Донбасса на восемь очков.
Несмотря на то, что Кременчуг и Донбасс проведут еще по четыре и пять матчей соответственно до конца регулярного чемпионата, дончане имеют преимущество по личным встречам. Благодаря этому Донбасс досрочно выиграл регулярный чемпионат.
Теперь донецкий клуб автоматически вышел в полуфинал плей-офф УХЛ, а команды со второго по седьмое места сыграют в четвертьфиналах до двух побед.



Теги: хоккей, Чемпионат Украины, выигрыш, ХК "Донбасс"
 
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