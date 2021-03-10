Рома – Шахтер: прогноз на матч Лиги Европы

10.03.2021 16:00

11 марта Рома примет донецкий Шахтер в первом поединке 1/8 финала ЛЕ 2020/21. Поединок пройдет на Стадио Олимпико в Вечном городе. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени, сообщает "Футбол 24".

Специалисты William Hill отдают предпочтение римской команде. Коэффициент на победу "джалоросси" составляет 1.60, тогда как потенциальный триумф Шахтера оценивается в 5.50. На ничью ставят 4.00. Команду Паулу Фонсеки считают фаворитом и на выход в 1/4 финала – коэффициент на это 1.44 против 2.62 у "горняков".

BWin оперирует похожими цифрами. Домашняя победа Ромы оценивается в 1.62, виктория "горняков" – 5.25. Коэффициент ничейного результата – 3.80. Фаворитом на выход в следующую стадию тоже считают "волков" – только 1.45 против 2.55 у Шахтера.