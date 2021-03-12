Рома разгромила Шахтер в первом матче 1/8 финала Лиги Европы (ВИДЕО)

12.03.2021 08:00

Шахтер на выезде разгромно проиграл Роме со счетом 0:3 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы, сообщает iSport.ua.

Горняки первыми пропустили от Пеллегрини, а во втором тайме начали рисковать и играть острее, но при этом сами не забили и дважды пропустили в течении 5 минут.

Рома — Шахтер 3:0

Голы: Пеллегрини, 23, Эль Шаарави, 73, Манчини, 77

Рома: Лопес — Манчини, Кумбулла, Кристанте — Карсдорп, Вильяр, Диавара (Ибаньеса, 79), Спинаццола (Б. Перес, 79) — Пеллегрини (К. Перес, 78), Педро (Эль Шаарави, 62) — Мхитарян (Майораль, 34).

Шахтер: Трубин — Додо, Витао, Матвиенко, Исмаили — Майкон — Тете (Коноплянка, 86), Марлос (Маркос Антонио, 86), Алан Патрик (Судаков, 79), Тайсон (Соломон, 79) — Мораес (Дентиньо, 76).