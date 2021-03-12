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Рома разгромила Шахтер в первом матче 1/8 финала Лиги Европы (ВИДЕО)
12.03.2021 08:00
Шахтер на выезде разгромно проиграл Роме со счетом 0:3 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы, сообщает iSport.ua.
Горняки первыми пропустили от Пеллегрини, а во втором тайме начали рисковать и играть острее, но при этом сами не забили и дважды пропустили в течении 5 минут.
Рома — Шахтер 3:0
Голы: Пеллегрини, 23, Эль Шаарави, 73, Манчини, 77
Рома: Лопес — Манчини, Кумбулла, Кристанте — Карсдорп, Вильяр, Диавара (Ибаньеса, 79), Спинаццола (Б. Перес, 79) — Пеллегрини (К. Перес, 78), Педро (Эль Шаарави, 62) — Мхитарян (Майораль, 34).
Шахтер: Трубин — Додо, Витао, Матвиенко, Исмаили — Майкон — Тете (Коноплянка, 86), Марлос (Маркос Антонио, 86), Алан Патрик (Судаков, 79), Тайсон (Соломон, 79) — Мораес (Дентиньо, 76).
Теги: Лига Европы, ФК "Шахтёр", Рома
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