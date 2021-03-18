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Власти Киева запретили болельщикам присутствовать на матче Шахтер – Рома

18.03.2021 08:00
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Власти Киева запретили болельщикам присутствовать на матче Шахтер – Рома

Ответный матч между командами Шахтер и Рома в 1/8 финала Лиги Европы пройдет на НСК Олимпийский без зрителей. Соответствующее решение приняла накануне Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.
"В столице ситуация с распространением болезни – сложная. Ежедневно увеличивается количество больных, в том числе и тех, кто нуждается в госпитализации. Больницы наполнены пациентами как никогда. Многие пациенты в тяжелом состоянии и нуждаются в кислородной поддержке. При этом завтра в столице запланирован большой футбольный матч, на который со всей страны приедут болельщики. Такое скопление людей приведет к взрыву заболеваемости. И мы должны этого не допустить", – отметил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
В прямом эфире поединок можно будет посмотреть на телеканале Футбол 1. Начало встречи запланировано на 19:55 по киевскому времени.



Теги: запрет, карантин, болельщик, ФК "Шахтёр", Рома, COVID-19
 
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