Швейцария – Украина: CAS отклонил апелляцию УАФ

19.03.2021 16:00

Спортивный арбитражный суд CAS отклонил апелляцию УАФ по отмене технического поражения сборной Украины в матче против Швейцарии в Лиге наций, сообщает ZN.

Суд оставил в силе решение УЕФА присудить украинской сборной 0:3 в матче со Швейцарией, который должен был состояться 17 ноября.

При этом Украинская ассоциация футбола была признана жертвой пандемии COVID-19, поэтому не будет оплачивать УЕФА и Швейцарии никакие расходы по этому делу.

Напомним, швейцарские власти запретили проведение матча Швейцария - Украина. Причиной стали выявленные случаи коронавируса в составе украинской сборной.

УЕФА, УАФ и Швейцарская ассоциация футбола были готовы к проведению встречи, однако запрет местных властей сделал это невозможным. 25 ноября УЕФА присудил Украине техническое поражение со счетом 0:3.

Таким образом, сборная Украины заняла последнее место в своей группе Лиги наций и покинула высший дивизион турнира.