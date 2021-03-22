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"Шахтер" сенсационно уступил "Львову" (ВИДЕО)

22.03.2021 08:00
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"Шахтер" сенсационно уступил "Львову" (ВИДЕО)

В рамках 19-го тура украинской Премьер-лиги "Шахтер" в Харькове сенсационно проиграл "Львову", сообщает ZN.
Первыми вышли вперед львовяне усилиями Алваро, но еще до перерыва Соломон сравнял счет. Во втором тайме Ныч снова огорчил "горняков", а Соломон оформил дубль и восстановил равновесие в счете.
Победный гол в составе "Львова" забил Шина с пенальти на 73-й минуте - автор гола сам заработал 11-метровый, когда его сбил кипер "Шахтера" Трубин. Спасти ничью чемпиону Украины в итоге не удалось.
Это поражение "горняков" позволило "Динамо" увеличить отрыв до семи очков в турнирной таблице УПЛ. "Львов" же, в свою очередь, поднялся с последнего места на две позиции выше.



Теги: Премьер-лига, проигрыш, ФК "Шахтёр"
 
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