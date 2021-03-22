Последние новости раздела
- "Шахтер" сенсационно уступил "Львову" (ВИДЕО)08:00
- Швейцария – Украина: CAS отклонил апелляцию УАФ16:00
- "Шахтер" и "Динамо" покинули еврокубки (ВИДЕО)08:00
- Власти Киева запретили болельщикам присутствовать на матче Шахтер – Рома08:00
- Шахтер сократил количество билетов на матч с Ромой16:00
- Рома разгромила Шахтер в первом матче 1/8 финала Лиги Европы (ВИДЕО)08:00
- Рома – Шахтер: прогноз на матч Лиги Европы16:00
- "Шахтер" одержал неоднозначную победу над "Олимпиком" в донецком дерби (ВИДЕО)10:00
- Донбасс досрочно выиграл регулярный чемпионат УХЛ08:00
- Шахтер сенсационно вылетел из Кубка Украины (ВИДЕО)08:00
"Шахтер" сенсационно уступил "Львову" (ВИДЕО)
22.03.2021 08:00
В рамках 19-го тура украинской Премьер-лиги "Шахтер" в Харькове сенсационно проиграл "Львову", сообщает ZN.
Первыми вышли вперед львовяне усилиями Алваро, но еще до перерыва Соломон сравнял счет. Во втором тайме Ныч снова огорчил "горняков", а Соломон оформил дубль и восстановил равновесие в счете.
Победный гол в составе "Львова" забил Шина с пенальти на 73-й минуте - автор гола сам заработал 11-метровый, когда его сбил кипер "Шахтера" Трубин. Спасти ничью чемпиону Украины в итоге не удалось.
Это поражение "горняков" позволило "Динамо" увеличить отрыв до семи очков в турнирной таблице УПЛ. "Львов" же, в свою очередь, поднялся с последнего места на две позиции выше.
Теги: Премьер-лига, проигрыш, ФК "Шахтёр"
Читайте также:
- Снимательный спектакль
- Киевская организация "Нашей Украины" выходит из партии
- Партийным блокам запретят участвовать в местных выборах?
- Начинается борьба за три тысячи кресел. Расклад по-донбасски
- Самыми богатыми партиями стали "Фронт змін" и "Батьківщина"
- На выборах в Казахстане победила партия Назарбаева
- Подразделения ГСЧС восстановили более 1,5 тысячи домов жителей Донбасса09:00
- В Луганске из-за пожара в квартире жилого дома погибли два человека15:00
- Полиция Донетчины провела отработку Покровска10:00
- Сутки в ООС: девять обстрелов, погиб боец ВСУ09:00
- Гуманитарным коридором на КПВВ «Еленовка» 19 марта воспользовались 209 человек15:00
- Суд арестовал акции "гонконгских" совладельцев "Донецкоблгаза"11:00
- На КПВВ "Станица Луганская" начали делать бесплатные экспресс-тесты на COVID-1909:00
- В ОРДО начали вакцинировать работников транспорта17:00
- На Луганщине работники местных СМИ сделали прививки от коронавируса15:00
- Поезд Харьков — Константиновка станет быстрее на 40 минут10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 марта10:00
- Подразделения ГСЧС восстановили более 1,5 тысячи домов жителей Донбасса09:00
- "Шахтер" сенсационно уступил "Львову" (ВИДЕО)08:00
- Инвестиции, стартапы и новый технологический регион — 1991 Mariupol провел онлайн-дискуссию "СХІД Інвесторів"18:00
- Минздрав добавил в "красную" зону карантина шестую область17:00
- В Луганске из-за пожара в квартире жилого дома погибли два человека15:00
- Гороскоп на неделю с 22 по 28 марта13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 марта11:00
- Полиция Донетчины провела отработку Покровска10:00
- Сутки в ООС: девять обстрелов, погиб боец ВСУ09:00
- Инвестиции, стартапы и новый технологический регион — 1991 Mariupol провел онлайн-дискуссию "СХІД Інвесторів"18:00
- ТОП-3 дорогих моделей ванн17:00
- Переход на электронные трудовые книжки. Что изменится для украинцев?13:00
- Как можно автоматически получить денежные средства в сервисе кредитования LoviLave11:00
- 8 Марта: праздник нежности и красоты или равноправия?09:00
- Какие игры приносят реальные деньги?15:00
- Чем украинцы кормят мир?16:00
- Смогут ли новые законы закончить эпоху «евроблях»?18:00
- 3 причины заглянуть в магазин для взрослых именно вам: 25+16:00
- Эти кроссовки безраздельно властвуют в уличной моде - ТОП-7 брендов08:00
- В ОРДО начали вакцинировать работников транспорта
- Поезд Харьков — Константиновка станет быстрее на 40 минут
- Суд арестовал акции "гонконгских" совладельцев "Донецкоблгаза"
- Полиция Донетчины провела отработку Покровска
- Минздрав добавил в "красную" зону карантина шестую область
- Гороскоп на неделю с 22 по 28 марта
- В Раду внесли законопроект о запрете "русского мира"
- Минздрав перевел Киев в "красную" зону карантина
- На КПВВ "Станица Луганская" начали делать бесплатные экспресс-тесты на COVID-19
- Сутки в ООС: девять обстрелов, погиб боец ВСУ