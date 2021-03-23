Последние новости раздела
- Букмекеры дали прогноз на матч Франция - Украина17:00
- "Шахтер" сенсационно уступил "Львову" (ВИДЕО)08:00
- Швейцария – Украина: CAS отклонил апелляцию УАФ16:00
- "Шахтер" и "Динамо" покинули еврокубки (ВИДЕО)08:00
- Власти Киева запретили болельщикам присутствовать на матче Шахтер – Рома08:00
- Шахтер сократил количество билетов на матч с Ромой16:00
- Рома разгромила Шахтер в первом матче 1/8 финала Лиги Европы (ВИДЕО)08:00
- Рома – Шахтер: прогноз на матч Лиги Европы16:00
- "Шахтер" одержал неоднозначную победу над "Олимпиком" в донецком дерби (ВИДЕО)10:00
- Донбасс досрочно выиграл регулярный чемпионат УХЛ08:00
Букмекеры дали прогноз на матч Франция - Украина
23.03.2021 17:00
Национальная сборная Украины по футболу в среду, 24 марта, проведет первый матч квалификации чемпионата мира-2022, в котором «сине-желтые» на 81-тысячной арене «Стад-де-Франс» в Сен-Дени сойдутся с действующим чемпионом мира сборной Франции. Букмекеры считают хозяев явными фаворитами противостояния, передает Укринформ.
Известная австрийская букмекерская контора bwin, в частности, принимает ставки на победу французов с коэффициентом 1,28, на ничейный результат - 5,25, а на победу команды Андрея Шевченко - 9,75.
Соперники встречались 10 раз. Французы имеют в своем активе 6 побед, 4 раза команды играли вничью, а единственную победу сборная Украины одержала в стыковом матче за выход на чемпионат мира-2014 (2:0).
Теги: Украина, Франция, прогноз, Чемпионат мира по футболу, букмекер, отбор
Читайте также:
- "Евровидение-2011": букмекеры ставят на Францию
- Букмекеры предрекают поражение сборной Украины. Но Шева забьет
- Прогноз курса валют: считайте копейки
- Михаил Фоменко: Рибери хороший футболист, но у меня смелые ребята
- Валютный прогноз на неделю 15-21 июня
- Астролог предсказал исход матчей Греция-Украина и Россия-Словения
- Сотрудники ЛугОВГА показательно вакцинировались от коронавируса12:00
- Очевидцы возмущены ситуацией на КПП Чертково-Меловое11:00
- 22 марта линию разграничения через КПВВ «Еленовка» пересекли 278 человек09:00
- Денисова назвала количество украинских пленных в ОРДЛО и аннексированном Крыму08:00
- На Донетчине заработала шестая коммунальная ПЦР-лаборатория17:00
- В пяти прифронтовых селах Донетчины установили системы очистки воды16:00
- График работы мобильных отделений "Ощадбанка" на Донбассе с 22 по 26 марта15:00
- Подразделения ГСЧС восстановили более 1,5 тысячи домов жителей Донбасса09:00
- В Луганске из-за пожара в квартире жилого дома погибли два человека15:00
- Полиция Донетчины провела отработку Покровска10:00
- Букмекеры дали прогноз на матч Франция - Украина17:00
- Плюсы и минусы отмены перехода на летнее время16:00
- Французский суд закрыл "представительство ДНР" в Марселе15:00
- СБУ задержала в Харькове экс-боевика "ЛНР"14:00
- В Минздраве заявили об ужесточении правил въезда в Украину13:00
- Сотрудники ЛугОВГА показательно вакцинировались от коронавируса12:00
- Очевидцы возмущены ситуацией на КПП Чертково-Меловое11:00
- В Украине новый антирекорд по числу смертей от COVID-1910:00
- 22 марта линию разграничения через КПВВ «Еленовка» пересекли 278 человек09:00
- Денисова назвала количество украинских пленных в ОРДЛО и аннексированном Крыму08:00
- Плюсы и минусы отмены перехода на летнее время16:00
- Инвестиции, стартапы и новый технологический регион — 1991 Mariupol провел онлайн-дискуссию "СХІД Інвесторів"18:00
- ТОП-3 дорогих моделей ванн17:00
- Переход на электронные трудовые книжки. Что изменится для украинцев?13:00
- Как можно автоматически получить денежные средства в сервисе кредитования LoviLave11:00
- 8 Марта: праздник нежности и красоты или равноправия?09:00
- Какие игры приносят реальные деньги?15:00
- Чем украинцы кормят мир?16:00
- Смогут ли новые законы закончить эпоху «евроблях»?18:00
- 3 причины заглянуть в магазин для взрослых именно вам: 25+16:00
- Очевидцы возмущены ситуацией на КПП Чертково-Меловое
- Полиция Донетчины провела отработку Покровска
- Гороскоп на неделю с 22 по 28 марта
- Минздрав добавил в "красную" зону карантина шестую область
- В Минздраве заявили об ужесточении правил въезда в Украину
- На Донетчине заработала шестая коммунальная ПЦР-лаборатория
- В пяти прифронтовых селах Донетчины установили системы очистки воды
- В Польше опять перевернулся автобус с украинцами
- 22 марта линию разграничения через КПВВ «Еленовка» пересекли 278 человек
- Сутки в ООС: девять обстрелов, погиб боец ВСУ