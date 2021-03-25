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Украина вырвала ничью у Франции в первом матче отбора на ЧМ-2022 (ВИДЕО)
В матче 1-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Украины на выезде сыграла вничью с командой Франции со счетом 1:1, сообщает Апостроф.
Встреча состоялась в пригороде Парижа Сен-Дени на стадионе "Стад де Франс". Хозяева поля начали мощно и в начале встречи счет открыть могли Мбаппе и Жиру, но их ударам не хватило точности. Зато на 19-й минуте Гризманну удался потрясающий обводящий удар и французы повели в счете. Через минуту преимущество хозяев мог увеличить Мбаппе, но он с 10 метров пробил выше ворот. На 32-й минуте хороший шанс был у Жиру, но мяч после его удара головой пришелся выше ворот.
Украинцам удалось отыграться на 57-й минуте. Сидорчук нанес удар с 16 метров, мяч летел мимо ворот, но попал в ногу Кимпембе и рикошетом отлетел в ворота. В дальнейшем французы пытались забить победный гол, но моменты возникали редко. Самый реальный шанс имел Кимпембе, который на 90-й минуте пробил головой после навеса с углового, но мяч прилетел в руки Бущану.
Теги: Украина, Франция, Чемпионат мира по футболу, ничья, отбор
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