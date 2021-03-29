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Украина упустила победу над Финляндией (ВИДЕО)
В матче второго тура квалификации чемпионата мира-2022 сборная Украины на своем поле сыграла вничью с Финляндией (1:1), сообщает iSport.ua.
Первые десять минут подопечные Андрея Шевченко выглядели не особо уверенными, позволяя сопернику создавать моменты и достаточно легко проходить к своей штрафной.
Однако затем "желто-синие" собрались и стали показывать более позиционный и грамотный футбол, уверенно перекрывая свободные зоны и атакуя ворота Йоронена.
На 80-й минуте встречи Марлос отпасовал на Караваева, который прострелил в центр на линию вратарской, где был Мораес. Жуниор сыграл на опережение, выставил ногу в падении и отправил мяч в сетку – 1:0.
До конца тайма оставалось 10 минут, и самое главное для "желто-синих" было выдержать натиск финнов и удержать победный счет. Соперник много контратаковал и прессинговал, но забить им помогла ошибка защитников украинской команды.
Забарный отпасовал на Миколенко, который в итоге потерял мяч в своей штрафной и сфолил на Пукки, завалив его на газон. Арбитр не церемонился – красная для Миколенко и пенальти в ворота Украины. К точке подошел Пукки – Бущан был близок, но все же не потянул этот удар – 1:1.
В компенсированное время подопечные Шевченко пытались даже в меньшинстве атаковать, а перед самым финальным свистком момент был у Мораеса – Йоронен парировал удар, а на добивании никого не было.
Таким образом, Украина упустила победу над Финляндией и теперь команды делят второе место в группе D, имея по 2 очка. Лидирует сборная Франции, обыгравшая во втором туре Казахстан, - 4 балла.
Теги: Украина, Финляндия, Чемпионат мира по футболу, отбор
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