Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Украина не смогла обыграть Казахстан в отборе на ЧМ-2022 (ВИДЕО)

01.04.2021 08:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украина не смогла обыграть Казахстан в отборе на ЧМ-2022 (ВИДЕО)

В третьем матче отбора на чемпионат мира-2022 сборная Украины в Киеве сыграла вничью 1:1 со сборной Казахстана. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Голы забивали: у сборной Украины - Яремчук (20 минута), у Казахстана  - Мужиков (59 минута).
Напоминаем, сборная Украины в двух стартовых турах квалификации ЧМ набрала 2 очка, дважды сыграв вничью 1:1 с Францией и Финляндией.
В другом поединке группы D в Сараево сборная Боснии и Герцеговины проиграла Франции - 0:1.
Турнирное положение: Франция - 7 очков (после 3 игр), Украина - 3 (3), Финляндия - 2 (2), Босния и Герцеговина - 1 (2), Казахстан - 1 (2).



Теги: Украина, Казахстан, Чемпионат мира по футболу, отбор
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх