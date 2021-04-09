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«Донбасс» сыграет в финале плей-офф УХЛ
Дончане выиграли серию матчей с «Днепром» из Херсона (4:1), благодаря чему обеспечили себе выход в плей-офф.
На 3-й минуте поединка забил Виталий Карамнов. После первого перерыва «Донбасс» набрал невероятный темп, отправив в ворота гостей сразу пять шайб, сделав счёт на табло 6:0 в свою пользу.
Третий период выдался более спокойным. Благодаря перевесу в счёте, который дончане обеспечили себе за первые две двадцатиминутки, они без проблем смогли одержать победу в матче. «Днепр» забросил в ворота хозяев две шайбы, «размочив» счёт. За «Донбасс» в третьем периоде забил Кобелев, тем самым оформив дубль. Итоговый счёт на табло — 7:2. По итогам пяти встреч дончане оказались сильнее херсонесцев.
«Донбасс» теперь сыграет в плей-офф УХЛ. Команду ждёт серия поединков до четырёх побед против «Сокола» из Киева. Первая встреча пройдёт на арене «Альтаир» 16 апреля. Сделать ставки на матч и посмотреть его трансляцию можно, зарегистрировавшись в Betcity, одной из лучших букмекерских контор.
Теги: финал, ХК "Донбасс", плей-офф
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