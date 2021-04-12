«Шахтёр» разгромил «Мариуполь»

12.04.2021 14:00

В поединке 21-го тура чемпионата Украины в столице страны играли «Мариуполь» и «Шахтёр». Донецкий клуб одержал уверенную победу над соперником.

Команда Луиша Каштру трижды поразила ворота «Мариуполя». Мораес забил на 34-й минуте и реализовал пенальти на 78-й, став автором дубля, а на 37-й минуте гол в свой актив записал Соломон. Соперники ничем не смогли ответить донецкому клубу. Поединок завершился со счётом 3:0.

Эта победа стала для «Шахтёра» второй подряд. На счету донецкой команды 45 очков. В турнирной таблице горняки занимают второе место, на четыре балла отставая от лидирующего «Динамо», который имеет ещё один матч в запасе. «Мариуполь» с 21 очком идёт на девятой строчке.

Следующий матч «Шахтёр» проведёт именно со своим главным соперником, благодаря чему получит шанс сократить отставание. Поединок с киевским «Динамо» состоится 17 апреля. Сделать ставки на исход этой важнейшей встречи и посмотреть её трансляцию можно на сайте букмекерской конторы «Пари Матч».